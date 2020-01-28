Певица из РФ полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы

Российская певица Рита Дакота, которая сейчас отдыхает на Бали, взорвала сеть пикантным фото в бассейне.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала полностью голой, засветив пышную грудь.

Рита Дакота Фото: instagram/ritadakota

"Жалею о татуировках..." Часто слышу это от своих татуированных подруг. Стала бы я так забиваться, если бы можно было вернуть время назад? Нет, 100% нет. Иногда мне так хочется красивого "чистого" женского тела. Хочется пестрое платье, которые я не ношу, потому что по цветовой гамме не сочетается с цветным рукавом. Но жалею ли я? Нет, не жалею", – написала Дакота.

Рита Дакота полностью голая Фото: instagram/ritadakota

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Риты Дакоты, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Рита Дакота засветила голую грудь Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в пикантной фотосессии Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота полностью голая Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в откровенном купальнике Фото: instagram/ritadakota

Соблазнительная Рита Дакота Фото: instagram/ritadakota

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рита Дакота похвасталась сексуальной фигурой в соблазнительном купальнике.

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