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28 января • обновлено в 12:31
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Певица из РФ полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы

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Российская певица Рита Дакота, которая сейчас отдыхает на Бали, взорвала сеть пикантным фото в бассейне.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала полностью голой, засветив пышную грудь.

Рита Дакота

Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

"Жалею о татуировках..." Часто слышу это от своих татуированных подруг. Стала бы я так забиваться, если бы можно было вернуть время назад? Нет, 100% нет. Иногда мне так хочется красивого "чистого" женского тела. Хочется пестрое платье, которые я не ношу, потому что по цветовой гамме не сочетается с цветным рукавом. Но жалею ли я? Нет, не жалею", – написала Дакота.

Рита Дакота полностью голая

Рита Дакота полностью голая

Фото: instagram/ritadakota

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

Певица из РФ полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы
Певица из РФ полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы
Певица из РФ полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы
Певица из РФ полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы
Певица из РФ полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы

Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Риты Дакоты, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Рита Дакота засветила голую грудь

Рита Дакота засветила голую грудь

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в пикантной фотосессии

Рита Дакота в пикантной фотосессии

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота полностью голая

Рита Дакота полностью голая

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в откровенном купальнике

Рита Дакота в откровенном купальнике

Фото: instagram/ritadakota

Соблазнительная Рита Дакота

Соблазнительная Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рита Дакота похвасталась сексуальной фигурой в соблазнительном купальнике.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Рита Дакота
Место
Россия
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