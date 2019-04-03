"Оставьте в покое!" Ахеджакова встала на защиту Панина

Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова заступилась за своего коллегу Алексея Панина, который резко раскритиковал современных россиян, назвав их "упырями и уродцами".

Так, в эфире НСН артистка заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

"Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков... Как кто-то не так сказал, как это интерпретировать. Теперь за Панина взялись! Слушайте, прекратите это, прекратите", — возмутилась Ахеджакова.

Лия Ахеджакова Фото: Sensum.Club

Также она отметила, что у каждого в жизни могут произойти ситуации, провоцирующие ругань и несправедливость по отношению к окружающим.

Алексей Панин Фото: nsn.fm

"Оставьте актеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является "что этот мерзавец-артист сказал", — добавила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный актер Алексей Панин объяснил, почему назвал россиян "злобными уродцами".

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