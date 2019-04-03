МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Оставьте в покое!" Ахеджакова встала на защиту Панина

593Читать материал на украинском

Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова заступилась за своего коллегу Алексея Панина, который резко раскритиковал современных россиян, назвав их "упырями и уродцами".

Так, в эфире НСН артистка заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

"Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков... Как кто-то не так сказал, как это интерпретировать. Теперь за Панина взялись! Слушайте, прекратите это, прекратите", — возмутилась Ахеджакова.

"Оставьте в покое!" Ахеджакова встала на защиту Панина

Лия Ахеджакова

Фото: Sensum.Club

Новости
''За это так стыдно...'' Ахеджакова высказалась о лживости росТВ

Также она отметила, что у каждого в жизни могут произойти ситуации, провоцирующие ругань и несправедливость по отношению к окружающим.

"Оставьте в покое!" Ахеджакова встала на защиту Панина

Алексей Панин

Фото: nsn.fm

"Оставьте актеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является "что этот мерзавец-артист сказал", — добавила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный актер Алексей Панин объяснил, почему назвал россиян "злобными уродцами".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Лия АхеджаковаАлексей Панин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Молодец актриса ,всё правильно сказала,стаду приказали бекать оно и бекают) кацапапидорские животные они такие холопы ,что с них взять
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения