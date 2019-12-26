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26 декабря • обновлено в 14:01
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"Ох**ли на этом номере": "Зеленский" показал неожиданное видео с "Вечернего квартала"

2.2т
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Украинский комик Юрий Великий, пришедший на замену Владимиру Зеленскому в студию "95 Квартал", показал забавное видео с шоу "Вечерний квартал".

На видео, которое Великий опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram, он позировал, лежа прямо на сцене.

Юрий Великий

Юрий Великий

uaportal.com

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"Роли бывают разные - ключевые и однофразные. Новогодний "Вечерний Квартал", 31 декабря", - подписал ролик Великий.

"Ох**ли на этом номере", "В этом номере есть продолжение? На концерте была демоверсия, или я что-то пропустила?", "Супер!", "Как всегда супер", пишут в сети.

"Ох**ли на этом номере": "Зеленский" показал неожиданное видео с "Вечернего квартала"
"Ох**ли на этом номере": "Зеленский" показал неожиданное видео с "Вечернего квартала"
"Ох**ли на этом номере": "Зеленский" показал неожиданное видео с "Вечернего квартала"
"Ох**ли на этом номере": "Зеленский" показал неожиданное видео с "Вечернего квартала"

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа Великий впервые спародировал Зеленского в Одессе на концерте студии "95 Квартал".

Его появление на сцене вызвало неоднозначную реакцию: некоторых удивила голова юмориста, который похож на президента, некоторые же наоборот раскритиковали его.

Позже Юрий поделился фото и видео с выступления, чем вызвал также разную реакцию. Кто такой Великий, заменивший Зеленского в "Квартале", и откуда он читайте по ссылке.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Юрий Великий
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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