"Ох**ли на этом номере": "Зеленский" показал неожиданное видео с "Вечернего квартала"

Украинский комик Юрий Великий, пришедший на замену Владимиру Зеленскому в студию "95 Квартал", показал забавное видео с шоу "Вечерний квартал".

На видео, которое Великий опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram, он позировал, лежа прямо на сцене.

Юрий Великий uaportal.com

"Роли бывают разные - ключевые и однофразные. Новогодний "Вечерний Квартал", 31 декабря", - подписал ролик Великий.

"Ох**ли на этом номере", "В этом номере есть продолжение? На концерте была демоверсия, или я что-то пропустила?", "Супер!", "Как всегда супер", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа Великий впервые спародировал Зеленского в Одессе на концерте студии "95 Квартал".

Его появление на сцене вызвало неоднозначную реакцию: некоторых удивила голова юмориста, который похож на президента, некоторые же наоборот раскритиковали его.

Позже Юрий поделился фото и видео с выступления, чем вызвал также разную реакцию. Кто такой Великий, заменивший Зеленского в "Квартале", и откуда он читайте по ссылке.

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