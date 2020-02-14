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14 февраля • обновлено в 10:37
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"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками

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Российский певец Филипп Киркоров, который на днях разозлил поклонников новым снимком, презентовал новый клип на песню "Романы". Ролик негативно восприняли в сети и обвинили артиста в богохульстве.

Киркоров опубликовал клип на своем Youtube-канале.Вместе с ним в ролике снялась Катерина Варнава. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками

Скриншот из видео

Новости
Киркоров публично оконфузился на сцене: в сеть попало видео

"Романы" - смелая картина о запретах, предрассудках и... любви. Дерзкая, бесстрашная и манящая история запретной любви между священником и обворожительной прихожанкой, которая олицетворяет собой пламя, страсть и желание, терзающие душу служителя. Дерзкие монашки не готовы отдать Филиппа в руки соблазнам", - говорится в описании к видео.

"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками

Скриншот из видео

"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками

Скриншот из видео

"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками

Скриншот из видео

"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками

Скриншот из видео

"Одно богохульство! И самое страшное что большинству народу нравится!", "О времена, о нравы, святую тему с богом и то, исковеркали и опошлили", "Ну честно говоря ерунда какая-то", "Интересно, не будут ли жалобы за оскорбление чувств верующих", - пишут в сети.

"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками
"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками
"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками
"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Катерина Варнава Филипп Киркоров
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