Одиозный Панин признался в употреблении наркотиков

Скандальный российский актер Алексей Панин, который жестко высказался об аннексированном РФ Крыме, заявил, что иногда употребляет наркотики в компании других знаменитостей.

Об этом актер рассказал в интервью Дмитрию Гордону (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Когда от меня ушла жена и я попал в компанию, когда я не могу выпутаться, у меня кончилась работа. Я оказался за бортом, у меня оставались еще какие-то накопленные деньги. Я считаю себя сильным человеком, ради своего ребенка я стал на ноги и с этим завязал и поехал искать своего ребенка", - сказал актер.

Скриншот из видео

Он заявил, что употребляет в компании других артистов.

"Наркотики в моей жизни бывают, но это наркотики не как система. Ну где-то в компании артистов, где-то что-то оказывается, ну давайте по дорожке сделаем. Это бывает крайне редко. Это бывает даже не раз в пол года. Это крайне редко", - добавил Панин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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