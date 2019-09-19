"Очень похожа на сестру!" Младшая Фриске восхитила сеть свадебным фото

Сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья поделилась с поклонниками нежным снимком.
Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Наталья позировала в платье, которое напоминает свадебное.
"Мне так нравится эта фотосессия. Спасибо девочкам за красоту", — написала Фриске.
Жанна и Наталья Фриске
Фото: cosmo.ru
Наталья Фриске
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Натальи. Они написали, что она очень похожа на покойную Жанну.
Ранее OBOZREVATEL в честь 4-й годовщины смерти Жанны Фриске рассказал, как жила и боролась со смертью певица.
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