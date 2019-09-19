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20 сентября • обновлено в 03:11
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"Очень похожа на сестру!" Младшая Фриске восхитила сеть свадебным фото

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Сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья поделилась с поклонниками нежным снимком.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Наталья позировала в платье, которое напоминает свадебное.

"Мне так нравится эта фотосессия. Спасибо девочкам за красоту", — написала Фриске.

"Очень похожа на сестру!" Младшая Фриске восхитила сеть свадебным фото

Жанна и Наталья Фриске

Фото: cosmo.ru

"Очень похожа на сестру!" Младшая Фриске восхитила сеть свадебным фото

Наталья Фриске

Фото из Instagram

Новости
В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Натальи. Они написали, что она очень похожа на покойную Жанну.

"Очень похожа на сестру!" Младшая Фриске восхитила сеть свадебным фото
"Очень похожа на сестру!" Младшая Фриске восхитила сеть свадебным фото
"Очень похожа на сестру!" Младшая Фриске восхитила сеть свадебным фото
"Очень похожа на сестру!" Младшая Фриске восхитила сеть свадебным фото

Ранее OBOZREVATEL в честь 4-й годовщины смерти Жанны Фриске рассказал, как жила и боролась со смертью певица.

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Персона
Наталья Фриске
Место
Россия
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