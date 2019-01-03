Новый имидж Дорофеевой вызвал спор в сети: голосуйте, как ей лучше

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась новой прической.

Так, певица решила кардинально изменить свой образ, сделав из прямых волос кудрявые. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Мнение поклонников касательно нового стиля Дорофеевой разделилось. Одни написали, что ей очень идут кудрявые волосы, а другие отметили, что певица потеряла свою индивидуальность.

"Тебя с кудрями не узнать. Ты такая красивая", "Тебе очень идет", "Кудряшка Сью", "Надя, как же красиво", "Раньше было лучше", "А-ля Настя Каменских", "Потеряла свою индивидуальность", "Если честно, с прямыми волосами тебе лучше", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец и телеведущий Владимир Дантес рассказал о совместной жизни с певицей Надей Дорофеевой. Он отметил, что в их семье не делят деньги, а все решения принимают совместно.