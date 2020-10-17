Новые фото со свадьбы Остапчука опубликовали в сети

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Звездная пара сыграла свадьбу 15 октября в одном из загородных комплексов Киева.

Новые свадебные фото Остапчука распространили фотографы и гости в Instagram.

На свадьбе звездной пары присутствовало 45 гостей: родители, родственники и близкие друзья.

Церемония росписи пары прошла словно в сказке: новоиспеченные молодожены стояли друг против друга на закате солнца, в свете тысяч свечей, лампочек и софитов.

Из звездных гостей посетить свадьбу и поздравить Остапчука и Горняк пришли танцор Александр Прохоров, шоумен Иракли Макацария и другие украинские знаменитости. Звездой вечеринки стала Верка Сердючка со своим шоу-балетом, которая не только поздравила новоиспеченную семью, но и устроила зажигательную дискотеку на всю ночь.

Свадебных нарядов у жены Остапчука было несколько: для торжественной церемонии Горняк выбрала приталенное платье с длинными рукавами, закрытой зоной декольте и с глубоким вырезом на ногах. Во время брачного обета звезда появилась в платье из дорого атласа, которое имело приспущенные плечики, нежную зону декольте и шлейф. А вот для танцев Горняк предпочла максимально удобный наряд в греческом стиле и глубоким вырезом на ногах.

Для свадьбы Остапчук выбрал классический и сдержанный наряд – черный смокинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук дал откровенное интервью перед свадьбой. Звезда признался, как изменила его возлюбленная, а также рассказал о личных моментах и как дети отреагировали на новую спутницу ведущего.