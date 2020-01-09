"Нормально закладывает": Ургант напился в прямом эфире росТВ

Российский телеведущий Иван Ургант напился в новом выпуске собственной передачи "Вечерний Ургант".

Соответствующее видео было опубликовано на официальном Youtube-канале шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Иван Ургант на съемках передачи "Вечерний Ургант" кадр из видео

Так, героями выпуска стали российские актеры Маша Миногарова, Дарья Чаруша и Александр Гудков.

Под конец выпуска Ургант объявил о начале конкурса под названием "Пьяный рот скучать не дает". Суть игры заключалась в том, что Ивану, Маше, Дарье и Александру нужно было проговаривать скороговорки. Тот, кто сделал ошибку, должен был выпить рюмку алкоголя.

Иван Ургант на съемках передачи "Вечерний Ургант" кадр из видео

Стоит отметить, что перед началом игры, все звезды выпили по бокалу шампанского.

Однако, судя по видео, больше всего алкоголя употребил именно Ургант: в какой-то момент телеведущий подряд выпил несколько бокалов шампанского и несколько рюмок со спиртным.

Иван Ургант на съемках передачи "Вечерний Ургант" кадр из видео

Примечательно, что такой конкурс повеселил многих зрителей "Вечернего Урганта". Под видео на Youtube пользователи принялись комментировать поведение звезд:

Как сообщал OBOZREVATEL, Ургант высмеял пресс-конференцию российского премьера Дмитрия Медведева.

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