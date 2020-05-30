Никите Ефремову – 32 года: как сейчас живет и выглядит сын известного актера

30 мая российский актер и сын известного артиста Михаила Ефремова Никита отмечает день рождения. Ему исполняется 32 года.

Никита пошел по стопам знаменитого отца и также стал актером. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как сейчас живет и выглядит наследник Михаила Ефремова.

Михаил и Никита Ефремовы vokrug.tv

Никита родился 30 мая 1988 года в Москве в семье известно актера и филолога. В детстве мальчик не планировал связывать свою жизнь с творчеством: сын Ефремова занимался спортом. Однако в 11-м классе Никита увлекся музыкой, а уже в 2005 году поступил в Школу-студию МХАТ.

Никита Ефремов в детстве Instagram @efremovefremov

После окончания учебы, в 2009 году, Ефремова сразу пригласили в несколько ведущих московских театров, среди которых парень выбрал "Современник".

Помимо работы в театре, Никита активно снимается в кино и сериалах. Так, в 2004 году он дебютировал в эпизоде сериала "Моя прекрасная няня".

Никита Ефремов в сериале "Моя прекрасная няня" myslo.ru

На сегодняшний день за плечами актера роли в более, чем 20 картинах, среди которых фильмы "Зимы не будет", "Отличница", "Лето", сериалы "Оттепель", "Тихий Дон".

Никита Ефремов Instagram @efremovefremov

Никита и Михаил Ефремовы eg.ru

Что касается личной жизни, то в 2014 году Ефремов женился на актрисе Яне Гладких. Артисты познакомились в театре "Современник". Однако спустя всего лишь год пара объявила о разводе. Друзья актеров уверены, что Яна и Никита просто не сошлись характерами.

Никита Ефремов и Яна Гладких 24smi.org

Сейчас Ефремов встречается с 32-летней ведущей "Орел и Решка" Марией Иваковой. О романе звезд стало известно в 2019 году.

Никита Ефремов и Мария Ивакова Instagram @efremovefremov

Никита Ефремов и Мария Ивакова Instagram @efremovefremov

Никита Ефремов и Мария Ивакова Hello!

Кроме того, Никита продолжает сниматься и играть в театре. Так, в этом году Ефремов сыграл роль в сериале Константина Богомолова "Безопасные связи", который снимался во время самоизоляции удаленно.

Никита Ефремов в сериале "Безопасные связи" кадр из сериала

Никита Ефремов Instagram @efremovefremov

Никита Ефремов Instagram @efremovefremov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Михаил Ефремов пожаловался, что в связи с карантином из-за пандемии коронавируса артисты и сотрудники театров превратились в дармоедов.

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