Невестка Аллы Пугачевой после намека Галкина о беременности обнажилась

Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова-Преснякова после намека Максима Галкина о беременности обнажилась.

Снимок девушка опубликовала в Инстаграм.

"Любимейшее место на земле. В этот раз решили немного разнообразить отдых и посетить два отеля. Сначала остановились в Убуде, природа здесь завораживает! Отель находится в сердце джунглей. Ну а следующая остановка по традиции Нуса Дуа. Там уже будем плавать в океане и мноооого сёрфить", - написала Краснова-Преснякова с Бали.

На фото она в купальнике. И не похоже (по крайней мере, пока), что она беременна.

Алена Краснова замужем за Никитой Пресняковым с 2015 года.

Недавно Максим Галкин намекнул, что скоро Пугачева станет прабабушкой.

Второму внуку Пугачевой - Дени Байсарову – 21 год. Но он пока без пары.

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