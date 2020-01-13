Невестка Аллы Пугачевой после намека Галкина о беременности обнажилась

Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова-Преснякова после намека Максима Галкина о беременности обнажилась.
Снимок девушка опубликовала в Инстаграм.
"Любимейшее место на земле. В этот раз решили немного разнообразить отдых и посетить два отеля. Сначала остановились в Убуде, природа здесь завораживает! Отель находится в сердце джунглей. Ну а следующая остановка по традиции Нуса Дуа. Там уже будем плавать в океане и мноооого сёрфить", - написала Краснова-Преснякова с Бали.
На фото она в купальнике. И не похоже (по крайней мере, пока), что она беременна.
Любимейшее место на земле 🦎🌴 В этот раз решили немного разнообразить отдых и посетить два отеля. Сначала остановились в Убуде, природа здесь завораживает! Отель находится в сердце джунглей🎋 Ну а следущая остановка по традиции Нуса Дуа💚 Там уже будем плавать в океане и мноооого сёрфить 🏄🏼♀️🤪
Алена Краснова замужем за Никитой Пресняковым с 2015 года.
Недавно Максим Галкин намекнул, что скоро Пугачева станет прабабушкой.
Второму внуку Пугачевой - Дени Байсарову – 21 год. Но он пока без пары.
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