"Не время умирать": Билли Айлиш приоткрыла песню к Джемсу Бонду-2020

Популярная американская певица Билли Айлиш, которую в России назвали "бездарной уродиной", показала фрагмент песни к новому фильму про Джеймса Бонда "Не время умирать" (No Time To Die).

Отмечается, что в январе 2020 года стало известно, что именно Айлиш может стать исполнительницей саундтрека к новому фильму про агента 007 с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Это будет уже 25-й фильм из серии, и он выйдет в прокат уже в начале апреля этого года.

Утром 11 февраля Билли Айлиш опубликовала в своем Instagram короткое видео, на котором двигается в перчатках, украшениях и очках под завораживающий мотив.

"Сделайте мне одолжение и проходите", - указала она в подписи.

Судя по всему, на видео в Инстаграм показали фрагмент именно тематической песни к новому Бонду, - над ней вместе с Билли работал и ее брат, Финнеас О’Коннелл.

Так, 18-летняя певица станет самой молодой исполнительницей саундтрека к киноленте про агента 007.

Ранее таковой была шотландская артистка Шина Истон, которая спела "For Your Eyes Only" для 12-го фильма про Джеймса Бонда в возрасте 22 лет в 1981 году (сейчас ей уже 60 лет).

