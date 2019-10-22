"Не ожидали такого!" Запрещенная в Украине Варнава снялась полностью голой в пикантной фотосессии

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой СБУ запретила въезд в Украину, снялась в откровенной фотосессии.

На своей странице в Instagram она обнародовала фотографии, на которых позирует абсолютно голой, прикрывая интимные места руками.

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", – подписала Варнава под снимками.

Катя Варнава полностью разделась instagram/kativarnava

Откровенные кадры вызвали ажиотаж в комментариях к посту. Пользователям пришлась по вкусу фотосессия.

"Какая вкусная женщина", "Но загадка осталась", "Не ожидала такой фотографии от вас, но это очень красиво", "Шикарная женщина", "Здорово", "Очень красивая", "Идеальная", – прокомментировали поклонники.

Варнава полностью разделась для фото instagram/kativarnava

Екатерина Варнава instagram/kativarnava

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ внесло Екатерину Варнаву в "черный список" лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности.

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