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22 октября • обновлено в 18:08
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"Не ожидали такого!" Запрещенная в Украине Варнава снялась полностью голой в пикантной фотосессии

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Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой СБУ запретила въезд в Украину, снялась в откровенной фотосессии.

На своей странице в Instagram она обнародовала фотографии, на которых позирует абсолютно голой, прикрывая интимные места руками.

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", – подписала Варнава под снимками.

Катя Варнава полностью разделась

Катя Варнава полностью разделась

instagram/kativarnava

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Откровенные кадры вызвали ажиотаж в комментариях к посту. Пользователям пришлась по вкусу фотосессия.

"Какая вкусная женщина", "Но загадка осталась", "Не ожидала такой фотографии от вас, но это очень красиво", "Шикарная женщина", "Здорово", "Очень красивая", "Идеальная", – прокомментировали поклонники.

Варнава полностью разделась для фото

Варнава полностью разделась для фото

instagram/kativarnava

"Не ожидали такого!" Запрещенная в Украине Варнава снялась полностью голой в пикантной фотосессии
"Не ожидали такого!" Запрещенная в Украине Варнава снялась полностью голой в пикантной фотосессии
"Не ожидали такого!" Запрещенная в Украине Варнава снялась полностью голой в пикантной фотосессии

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава

instagram/kativarnava

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ внесло Екатерину Варнаву в "черный список" лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности.

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Персона
Екатерина Варнава
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес фотосессия
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