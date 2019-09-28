"На колени, насекомое!" На "Лиге смеха" пошутили над Зеленским. Видео

Марк Куцевалов и Игорь Ласточкин посмеялись над президентом Владимиром Зеленским на "Лиге смеха".

На Кубке Чемпионов в Одессе их номер назывался "Волосатый перец на приеме у президента" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Прозрачный Гонщик и Игорь Ласточкин разыграли сцену, будто они идут к Зеленскому попросить об одной просьбе. В дверях юмористы замешкались, так как президент попросил подождать.

Призрачный Гонщик - номер про Зеленского

Там и начинается самое веселье, когда артисты репетируют, с какой речью обратятся к главе государства. Когда визит был более-менее оговорен, Куцевалов попросил: "Стой, мне нужно волосы на перце причесать". Зал, где сидел сам Зеленский с супругой Еленой, взорвался хохотом.

Владимир Зеленский и супруга Елена скриншот

Как стало известно, речь шла о настоящем перце с волосами. После этого юмористы приоткрыли дверь и решили "подлизаться" к президенту, якобы общаясь между собой".

"Конечно, я знаю, как ты его любишь (начал говорить Куцевалов). Я помню, ты по улице шел и увидел плакат с его изображением. И потом пошел дождь, ты снял куртку и накрыл плакат. Тогда еще сын твой промок, а плакат нет", – говорил он.

"А нафига мне сын! У меня Зеленский есть", – начал кричать Ласточкин, после чего на коленях пополз в кабинет президента, но там оказался их коллега по сцене.

Прозрачный Гонщик - Владимир Зеленский смеется над шуткой

После этого парни решили отрепетировать, будто один из них президент, а второй – проситель. Куцевалов в роли Зеленского потребовал от Ласточкина целовать ему ноги.

"На колени, насекомое! И ноги мне целуй! Какой я тебе собака? Ты как с президентом разговариваешь, гн*да! Ах, ты меня ослушался! А ну отведай-ка леща президентского", – кричал Куцевалов, получая пинки от коллеги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа юморист Юрий Великий представил первую пародию на Зеленского. В сети бурно отреагировали на его выступление. Позже появилось видео с двумя Зеленскими на сцене.

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