Молодой муж Бабкиной рассказал о ее состоянии

Муж 70-летней российской певицы Надежды Бабкиной, которую в ночь на 7 апреля ввели в медикаментозную кому из-за коронавируса, Евгений Гор опроверг госпитализацию артистки.
Об этом пишет издание МК.
Евгений Гор и Надежда Бабкина
starhit.ru
Так, в комментарии изданию Евгений заявил, что Бабкина находится дома.
"Это абсолютный фейк, она сидит дома, занимается хозяйством и нет даже температуры", – утверждает Гор.
Евгений Гор и Надежда Бабкина
womanhit.ru
Стоит отметить, что 6 апреля росСМИ сообщили, что сейчас певица находится в одной из частных клиник Подмосковья. Артистка почувствовала себя плохо еще 1 апреля. Тогда ее отвезли в больницу с пневмонией, где сделали тест и подтвердили коронавирус.
Надежда Бабкина
popcake.tv
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