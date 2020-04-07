Молодой муж Бабкиной рассказал о ее состоянии

Муж 70-летней российской певицы Надежды Бабкиной, которую в ночь на 7 апреля ввели в медикаментозную кому из-за коронавируса, Евгений Гор опроверг госпитализацию артистки.

Об этом пишет издание МК.

Евгений Гор и Надежда Бабкина starhit.ru

Так, в комментарии изданию Евгений заявил, что Бабкина находится дома.

"Это абсолютный фейк, она сидит дома, занимается хозяйством и нет даже температуры", – утверждает Гор.

Евгений Гор и Надежда Бабкина womanhit.ru

Стоит отметить, что 6 апреля росСМИ сообщили, что сейчас певица находится в одной из частных клиник Подмосковья. Артистка почувствовала себя плохо еще 1 апреля. Тогда ее отвезли в больницу с пневмонией, где сделали тест и подтвердили коронавирус.

Надежда Бабкина popcake.tv

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