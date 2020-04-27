"Меня увезли в лес и изнасиловали": Маша Малиновская сделала откровенное признание

Российская телеведущая Маша Малиновская призналась, что в детстве была изнасилована.

Так, по словам звезды, эта страшная история произошла с ней и ее одноклассницей, когда они шли домой из школы. Внезапно перед девочками остановилась машина. Находящиеся в ней мужчины затащили их вовнутрь и увезли в лес. Малиновская отметила, что они с подругой просто физически не смогли дать отпор насильникам. Такими подробностями она поделилась на личной странице в Instagram, после скандального высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии.

Маша Малиновская Фото: instagram/malinovskaya_tv

"Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего, чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес. Почему это произошло? Потому что его в детстве не научили и ему осталось только действие? Я вот много раз задавалась вопросом, а что я сделала, чтобы он меня не бил и не насиловал? И поняла: я просто не смогла вырваться и убежать. Поэтому я хочу сказать, Регина, ты ТП", – написала Малиновская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Glamour лишил певицу и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии.

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