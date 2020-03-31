Маркл и Гарри покинули королевскую семью: прощальное письмо герцогов

31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально покинули королевскую семью и сложили полномочия. В связи с этим герцоги написали прощальное письмо.

Послание своим поклонникам они опубликовали на своей странице в Instagram.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

В частности, супруги сообщили своим 11 миллионам подписчиков в соцсети о том, что они больше не будут пользоваться официальным аккаунтом в Instagram.

"Как мы все чувствуем, мир сейчас кажется очень хрупким. Однако мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию – как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, наших сообществах и на передовой – вместе мы можем поддержать друг друга... Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо нашей сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем быстрого воссоединения с вами", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.