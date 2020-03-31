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31 марта • обновлено в 13:32
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Маркл и Гарри покинули королевскую семью: прощальное письмо герцогов

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31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально покинули королевскую семью и сложили полномочия. В связи с этим герцоги написали прощальное письмо.

Послание своим поклонникам они опубликовали на своей странице в Instagram.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

В частности, супруги сообщили своим 11 миллионам подписчиков в соцсети о том, что они больше не будут пользоваться официальным аккаунтом в Instagram.

"Как мы все чувствуем, мир сейчас кажется очень хрупким. Однако мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию – как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, наших сообществах и на передовой – вместе мы можем поддержать друг друга... Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо нашей сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем быстрого воссоединения с вами", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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Гоша Злой
Гоша Злой
те, кто смотрел или смотрит сериал *Корона* не удивятся такому решению....
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