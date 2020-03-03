Украинская певица Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, показала роскошную фигуру в купальнике.

Пикантными видео знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

MamaRika Instagram @mamarika_official

Так, на ролике, который артистка сняла для популярной соцсети TikTok, MamaRika танцует в купальнике под зажигательную песню на одном из пляжей Таиланда.

Примечательно, что на видео звезда продемонстрировала сразу два купальника, которые выгодно подчеркнули ее стройную фигуру: один ярко-желтый и раздельный, второй – разноцветный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что MamaRika показала фигуру в откровенном наряде. Певица позировала в прозрачном боди, в котором продемонстрировала стройные формы, а также грудь.

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