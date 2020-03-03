Главная Новости
3 марта • обновлено в 13:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

MamaRika засветила идеальное тело в купальнике. Видео

3.3т
Читать материал на украинском

Украинская певица Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, показала роскошную фигуру в купальнике.

Пикантными видео знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

MamaRika

MamaRika

Instagram @mamarika_official

Так, на ролике, который артистка сняла для популярной соцсети TikTok, MamaRika танцует в купальнике под зажигательную песню на одном из пляжей Таиланда.

Примечательно, что на видео звезда продемонстрировала сразу два купальника, которые выгодно подчеркнули ее стройную фигуру: один ярко-желтый и раздельный, второй – разноцветный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что MamaRika показала фигуру в откровенном наряде. Певица позировала в прозрачном боди, в котором продемонстрировала стройные формы, а также грудь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги