Украинская певица Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, показала роскошную фигуру в купальнике.
Пикантными видео знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
MamaRika
Instagram @mamarika_official
Так, на ролике, который артистка сняла для популярной соцсети TikTok, MamaRika танцует в купальнике под зажигательную песню на одном из пляжей Таиланда.
Примечательно, что на видео звезда продемонстрировала сразу два купальника, которые выгодно подчеркнули ее стройную фигуру: один ярко-желтый и раздельный, второй – разноцветный.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что MamaRika показала фигуру в откровенном наряде. Певица позировала в прозрачном боди, в котором продемонстрировала стройные формы, а также грудь.
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