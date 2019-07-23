Мама Леди Гаги сказала, кто виновен в разводе Купера и Шейк

Мама американской поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк.

Отмечается, что журналисты пытались подкараулить Джерманотту у парикмахерской, которой она владеет. Персонал заведения попросил не беспокоить женщину, при этом мастера согласились помочь изданию и самостоятельно расспросить ее, пишет "Комсомольская правда".

Брэдли Купер, Ирина Шейк и Леди Гага Minval.az

На вопрос, как она относится к тому, что Гага разбила брак Ирины Шейк, Джерманотта ответила неоднозначно.

"Во всем всегда виноваты мужчины", - сказала она.

Синтия Джерманотта и Леди Гага

Напомним, отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк продолжались четыре года. О том, что они расстались, стало известно в мае.

Кризис в семье знаменитостей назрел еще в 2018-ом, после того как Купер начал работать над фильмом "Звезда родилась". В картине он сыграл роль влюбленного в героиню Леди Гаги музыканта. Именно во время съемок, по мнению инсайдеров, актер закрутил роман с певицей.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне начали травить Гагу из-за Ирины Шейк.

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