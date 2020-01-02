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2 января • обновлено в 16:31
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Лорак, Ротару и другие: кто из украинских артистов выступил на "Голубом огоньке" в Москве

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В новогоднюю ночь на телеканале "Россия 1" традиционно транслировали "Голубой огонек", в котором выступили многие украинские звезды.

Так, в музыкально-развлекательной программе приняли участие Ани Лорак и Светлана Лобода, которые давно переехали в Москву. А также София Ротару и Вера Брежнева (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ани Лорак, Светлана Лобода, София Ротару и Вера Брежнева

Ани Лорак, Светлана Лобода, София Ротару и Вера Брежнева

Отметим, что София Ротару для россиян исполнила свою песню "Белая зима" (смотреть с 6:47), а Лобода — "Мира мало" (с 25:47).

София Ротару

София Ротару

Скриншот с видео

София Ротару

София Ротару

Скриншот с видео

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Скриншот с видео

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Скриншот с видео

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Что касается Брежневой, то она спела песню "Пой и танцуй" (смотреть с 1:46:48), а Лорак — "Сон" (с 2:45:38).

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Скриншот с видео

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Скриншот с видео

Ани Лорак

Ани Лорак

Скриншот с видео

Ани Лорак

Ани Лорак

Скриншот с видео

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в новогоднюю ночь на российском "Голубом огоньке" унизили президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Вера Брежнева София Ротару Светлана Лобода Ани Лорак
Место
Россия
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