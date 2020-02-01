Лобода совершила стыдный поступок и напугала уборщицу

Популярная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) во время съемок клипа разнесла номер в отеле, по поводу чего испытывает стыд в отношении уборщицы.

Об этом случае рассказала музыкальный продюсер артистки Нателла Крапивина на своей странице в Instagram.

Отмечается, что речь идет про съемки клипа "Пора домой" 2015 года, которые проходили в президентском люксе отеля Hilton в Стамбуле.

Для красивого видео в номере провели вечеринку со стриптизом, устроили беспорядок, разбросали мебель, картины, праздничную мишуру, предметы интерьера, порвали подушки. Кроме того, искусственной кровью сделали надпись на всю высоту панорамных окон.

Все это обошлось артистке в круглую сумму и повергло в настоящий шок уборщицу, когда та пришла убираться.

"Она практически потеряла сознание от испуга, при виде стекающих кровавых букв", - рассказывает Крапивина.

"Стыдно мне было сильно, между прочим!", - комментирует воспоминания Лобода.

Заметим, что скандал того стоил, - по состоянию на сегодняшний день клип "Пора домой" собрал более 40 миллионов просмотров только на YouTube.

Смотрите, какое видео получилось:

Напомним, что ранее мать Светланы Лободы Наталья показала себя неряхой.

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