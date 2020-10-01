Леонардо ДиКаприо впервые станет отцом – СМИ

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камилой Морроне.

Об этом изданию Woman's day рассказали друзья звездной пары. По словам инсайднров, Морроне пока находится на первых месяцах беременности.

От самого актера подтверждения этой информации еще не последовало. Однако, как отмечают поклонники Леонардо, не так давно его возлюбленная Камила была замечена на пляже с округлившейся формой живота. К слову, пара встречается около трех лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леонардо ДиКаприо застукали за пикантным занятием с любимой Камилой Морроне.