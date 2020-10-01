Леонардо ДиКаприо впервые станет отцом – СМИ

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Леонардо ДиКаприо впервые станет отцом

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камилой Морроне.

Об этом изданию Woman's day рассказали друзья звездной пары. По словам инсайднров, Морроне пока находится на первых месяцах беременности.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне. коллаж

От самого актера подтверждения этой информации еще не последовало. Однако, как отмечают поклонники Леонардо, не так давно его возлюбленная Камила была замечена на пляже с округлившейся формой живота. К слову, пара встречается около трех лет.

Камила Морроне и Леонардо ДиКаприо. hellomagazine.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леонардо ДиКаприо застукали за пикантным занятием с любимой Камилой Морроне.

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