Легендарная группа Slipknot выпустила новый альбом: слушать онлайн

9 августа легендарная американская металл-группа Slipknot представила свой новый альбом "We Are Not Your Kind".

Об этом музыканты сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Slipknot

Перед выходом альбома группа анонсировала масштабный североамериканский тур в рамках проекта "Knotfest Roadshow", в ходе которого к Slipknot присоединятся Volbeat, Gojira и Behemoth.

It's here. Our brand new album #WeAreNotYourKind is now available worldwide. Get it now at https://t.co/Whf3TIiJdx pic.twitter.com/OZZ0ZjXJ1e — Slipknot (@slipknot) August 9, 2019

Первый сингл альбома и клип на песню Unsainted появился 16 мая 2019 года. В ролике музыканты показали новые образы и маски.

Затем 22 июня вышло видео на песню Solway Firth, а 5 августа - Birth Of The Cruel.

Трек-лист альбома We Are Not Your Kind:

Insert Coin Unsainted Birth of the Cruel Death Because of Death Nero Forte Critical Darling A Liar's Funeral Red Flag What's Next Spiders Orphan My Pain Not Long for This World Solway Firth

Как ранее писал OBOZREVATEL, за два дня до релиза нового альбома Rammstein его слили в сеть.Это был первый студийный альбом Rammstein за последние десять лет — предыдущая пластинка, Liebe ist für alle da, вышла в 2009 году.

