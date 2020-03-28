Леди Гага без макияжа: как 34-летняя звезда выглядела до популярности

Американская певица, дизайнер и актриса Леди Гага 28 марта отмечает день рождения.
Так, ей исполняется 34 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как певица выглядела до того, как стала известной.
Леди Гага
instagram.com/ladygaga
Леди Гага родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке в итальянской семье. Мало кто знает, что настоящее имя певицы – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.
Первый альбом Леди Гаги вышел в 2008 году. До того, как стать знаменитой, певица выступала в клубах и работала в качестве штатного автора лейбла Interscope. Но после того, как вокальные данные Гаги привлекли рэпера Эйкона, с ней был подписан контракт.
Примечательно, что до своей популярности Леди Гага выглядела кардинально иначе. Предлагаем увидеть раритетные фото.
Леди Гага в молодости
Леди Гага без макияжа
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости
Леди Гага в молодости и сейчас
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