"Квартал 95" ярко потролил звезд из-за самоизоляции

Звезда "Квартала 95" Андрей Головань потролил звезд шоу-бизнеса. Так, он записал песню "Инстаграма вирус", в которой высмеял артистов, которые во время карантина дают советы, снимают ролики и записывают песни о коронавирусе.

Видео разместили на официальном Youtube-канале "Квартал 95" (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Хочу друзья, я спеть вам песню

Про то, как за*бали песни

Которые на карантине,

Вы поете уже месяц.

Хочу, друзья, я снять видос

Про то, как за*бли видосы

Те, что все сейчас снимают

И пихают в сеть без просу", - поет Головань.

"Песня супер! Молодец! Очень оптимистично", Очень классная и правдивая песня", "По факту", "Отличная песня с большим смыслом", - комментируют видео в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19.

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