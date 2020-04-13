"Квартал 95" ярко потролил звезд из-за самоизоляции

Звезда "Квартала 95" Андрей Головань потролил звезд шоу-бизнеса. Так, он записал песню "Инстаграма вирус", в которой высмеял артистов, которые во время карантина дают советы, снимают ролики и записывают песни о коронавирусе.
Видео разместили на официальном Youtube-канале "Квартал 95" (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).
Скриншот из видео
"Хочу друзья, я спеть вам песню
Про то, как за*бали песни
Которые на карантине,
Вы поете уже месяц.
Хочу, друзья, я снять видос
Про то, как за*бли видосы
Те, что все сейчас снимают
И пихают в сеть без просу", - поет Головань.
"Песня супер! Молодец! Очень оптимистично", Очень классная и правдивая песня", "По факту", "Отличная песня с большим смыслом", - комментируют видео в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19.
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