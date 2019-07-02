"Крест мироточил": на могилу Началовой организовали туры для паломников

В России из могилы погибшей певицы Юлии Началовой сделали туристический объект для желающих "исцелиться".

Операторы решили воспользоваться трагедией, чтобы на этом нажиться, и устроили "паломнические туры" на место захоронения, передает "Дни.ру".

Уточняется, что девушки едут на могилу перед пластической операцией по увеличению груди, мужчины – поправить силу. 1 июля в нескольких регионах России начали даже продавать "туры", а к середине июля на кладбище должны приехать первые группы.

Кадр из видео - могила Началовой шоу Андрея Малахова

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"Конечно, поездкой только на Троекуровское кладбище мы не ограничиваемся. В рамках однодневного посещения Москвы мы предлагаем клиентам поклониться мощам святой Матроны Московской в Покровском женском монастыре. Не менее важна для христианских паломников могила преподобной угодницы, которая находится на Даниловском кладбище – там сейчас установлена часовня. В конце программы мы отвезем желающих на могилу Юлии Началовой", – пояснил представитель одного из туроператоров.

Могила Началовой Кадр из шоу Малахова

Он признался, что трагически погибшая певица святой не является, и никто ее не канонизировал, но люди верят в "чудотворную силу" места захоронения.

"Особенно много пожеланий поехать мы стали слышать после выхода программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" о том, что якобы крест на могиле стал мироточить. Мы сообщим людям факты из биографии певицы, а дальше каждый сам решает – верить или нет, ехать или нет. Но открытки с изображением Началовой мы всем желающим будем раздавать бесплатно – многие наверняка захотят "зарядить" их, как крем или воду", – добавил он.

Юлия Началова Instagram @julianachalova

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