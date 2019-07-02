"Крест мироточил": на могилу Началовой организовали туры для паломников

В России из могилы погибшей певицы Юлии Началовой сделали туристический объект для желающих "исцелиться".
Операторы решили воспользоваться трагедией, чтобы на этом нажиться, и устроили "паломнические туры" на место захоронения, передает "Дни.ру".
Уточняется, что девушки едут на могилу перед пластической операцией по увеличению груди, мужчины – поправить силу. 1 июля в нескольких регионах России начали даже продавать "туры", а к середине июля на кладбище должны приехать первые группы.
Кадр из видео - могила Началовой
шоу Андрея Малахова
"Конечно, поездкой только на Троекуровское кладбище мы не ограничиваемся. В рамках однодневного посещения Москвы мы предлагаем клиентам поклониться мощам святой Матроны Московской в Покровском женском монастыре. Не менее важна для христианских паломников могила преподобной угодницы, которая находится на Даниловском кладбище – там сейчас установлена часовня. В конце программы мы отвезем желающих на могилу Юлии Началовой", – пояснил представитель одного из туроператоров.
Могила Началовой
Кадр из шоу Малахова
Он признался, что трагически погибшая певица святой не является, и никто ее не канонизировал, но люди верят в "чудотворную силу" места захоронения.
"Особенно много пожеланий поехать мы стали слышать после выхода программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" о том, что якобы крест на могиле стал мироточить. Мы сообщим людям факты из биографии певицы, а дальше каждый сам решает – верить или нет, ехать или нет. Но открытки с изображением Началовой мы всем желающим будем раздавать бесплатно – многие наверняка захотят "зарядить" их, как крем или воду", – добавил он.
Юлия Началова
Instagram @julianachalova
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта сообщили, что Началову в срочном порядке прооперировалииз-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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