Украинский певец Виталий Козловский откровенно рассказал о скандальном уходе от своего продюсера Игоря Кондратюка.

В интервью для программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" артист признался, что после конфликта с Кондратюком перед ним закрывались все двери (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Виталий Козловский Instagram @vkozlovskiy

"Я себя иногда чувствовал живым трупом в глазах людей. Сейчас сказать лирику: "Я благодарен Игорю Кондратюку", – я не буду этого говорить. Я ему благодарен за опыт моего выживания в этой жизни. Возможно, я сделал какие-то неправильные эмоциональные движения, за которые со временем пытался попросить прощения. Я пытался загладить эту всю ситуацию путем встречи и денег, которые я хотел выплатить человеку за причиненные какие-то убытки. Но, если у человека цель тебя уничтожить, то он будет это делать слепо", – поделился Козловский.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский tochka.net

Также певец назвал причину, по которой Кондратюк предвзято к нему относится:

"Когда я задал вопрос, почему меня ты не можешь отпустить, как остальных своих подопечных, которые были длительное время, ты отпустил их очень просто, даже независимо и несмотря на то, что у них были действительно долги перед тобой? "Потому что у них не было перспектив". Это было с ухмылкой сказано".

Игорь Кондратюк zik.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Игорь Кондратюк объяснил популярность российской попсы в Украине.

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