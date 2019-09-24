"Конца не видно этому беспределу!" Петросян пожаловался на бывшую жену

Популярный российский комик Евгений Петросян рассказал о незаконном поведении бывшей супруги Елены Степаненко.

Так, он опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором пожаловался на то, что экс-возлюбленная оккупировала его личные вещи. Также Петросян добавил, что Степаненко уже больше года не пускает его на территорию собственного дома.

"Вот уже больше года, к великому сожалению, я лишен доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать. Все это, конечно, незаконно. Но, увы, все в жизни бывает", — рассказал Петросян.

Евгений Петросян и Елена Степаненко Фото: goodhouse.ru

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Однако, стоит отметить, что юморист не отчаивается.

"Все равно я в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет. Потому что моя работа — это я, а я — это моя профессия. Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле. Тем слаще для меня успех у зрителей. Да осилит путь идущий", — высказался Петросян.

Евгений Петросян Фото: vladtime.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.

16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.

Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.

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