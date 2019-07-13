Комаров вспомнил себя пацаном и показал молодого Зеленского

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров вспомнил прошлое и опубликовал в Instagram свои ранние пленочные архивы 2000-2005 годов.
На снимках Комарова запечатлены разные знаменитости и украинские политики. В частности, молодой тогда еще комик Владимир Зеленский, президенты Петр Порошенко и Виктор Ющенко. (чтобы посмотреть фото, проскрольте до конца страницы).
Ведущий обнародовал всего лишь 10 снимков из своей большой коллекции, но обещал и дальше радовать своих подписчиков старыми фото. "Поймал вот такую прикольную эмоцию", - написал Дима о первом фото.
Софи Лорен в Киеве в 2003
Instagram komarovmir
По словам фотографа, клип Софии Ротару "Одна Калина" снимали почти сутки, без сна, а следующий снимок Майдана сверху 2004 года с крыши Дома Профсоюзов.
София Ротару снимает клип на песню "Одна Калина"
Instagram komarovmir
снимок Майдана в 2004 году
Instagram komarovmir
"Случайно его (Ющенка - ред.) встретил и поснимал в неформальной обстановке. Мне было интересно, а вот обычные встречи с политиками я не любил, это была достаточно однообразная рутина. Когда я еще жил с родителями, они смеялись, слыша мой ответ на вопрос "Что у тебя сегодня?". Я иронично отвечал: ничего особенного, еду снимать президента", - вспоминает Комаров.
Виктор Ющенко на Сорочинской ярмарке в 2003, до отравления
Instagram komarovmir
По его словам, тогда сам того не подозревая, он часто фиксировал на пленку в разных ситуациях всех будущих президентов Украины. Например, Петра Порошенко или Владимира Зеленского.
Петр Порошенко во время Оранжевой революции
Instagram komarovmir
Зеленский на выступлении 95-го квартала в начале 2000-х
Instagram komarovmir
"Для меня, пацана, который только недавно закончил школу, это был очень прикольный, драйвовый, незабываемый период жизни. Каждый день – интересные встречи", - пишет Дима.
Комаров пьет чай в спортклубе на Оболони с Борисом Немцовым
Instagram komarovmir
Виталий Кличко подмигивает в камеру Комарову
Instagram komarovmir
Встреча Стинга в 2001 году в Борисполе
Instagram komarovmir
Комаров получает премию на фотовыставке газеты День в 2003 году
Instagram komarovmir
"Подарком – путевкой в Трускавец на 3 недели - я так и не воспользовался, потому что в моем графике было невозможно найти 3 недели", - вспомнил фотограф.
Комаров работал репортером 5 лет. Он называет этот род деятельности не работой, а стилем жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня, телеведущий Дмитрий Комарова рассказал, что тайно женился в Израиле. Избранницей ведущего программы "Мир наизнанку" стала популярная украинская модель Александра Кучеренко, которая была его партнершей и наставницей на шоу "Танці з зірками".
Ранее стали известны подробности свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко. Также пара поделилась первыми фото с торжества.
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