''Когда Юра умрет...'' На росТВ жестко поиздевались над Дудем

Популярный YouTube-интервьюер Юрий Дудь стал героем проекта "Прожарка" на российском канале "ТНТ4", суть которого заключается в 40 с лишним минутах жестких шуток в адрес гостя со стороны юмористов и стендаперов.

Выпуск "Прожарка Юрия Дудя" вышел на официальном YouTube-канале "ТНТ4". В ходе передачи юмористы озвучили различные шутки, затрагивающие видеопроект блогера, его привычки, рекламу и прочее (видео смотрите ниже).

Фото: youtube.com

Как пошутил один из участников передачи, упомянув рекламе в каждом выпуске интервью Юрия Дудя, на кладбище интервьюера повезут не на катафалке, а на машине, которую он рекламировал при жизни.

"Когда Юра умрет, его на кладбище повезут не на катафалке, а на новом Hyundai Santa Fe полной комплектации, удобном внедорожнике", — посмеялся он.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика (если вы считаете это неприемлемым, взгляните тогда на милые фото, как животные нюхают цветы)

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня Дудь опубликовал сделанное в Москве фото с парнем в футболке, на которой было изображено рукопожатие РФ и Украины. При этом он прокомментировал запись так: "русские и украинцы — братья навек".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.