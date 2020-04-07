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7 апреля • обновлено в 15:30
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Киркоров упрекнул Зеленского из-за запрета въезда в Украину

2.1т
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Российский певец Филипп Киркоров заявил, что он хотел бы приехать в Украину, однако ждет приглашения от президента страны Владимира Зеленского и сам не будет напрашиваться.

Об этом артист рассказал во время прямого эфира в Instagram с украинской певицей Олей Поляковой.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Instagram @fkirkorov

Так, по словам Киркорова, приехать в Украину – одно из самых больших его желаний сейчас. Однако он хотел бы, чтобы Зеленский "сам протянул ему руку", а напрашиваться он не будет.

"Меня там ждут, столько всего в творчестве произошло, столько нового, а поделиться не можем. Не денег ради, обидно, что потеряно столько времени. И, конечно, несмотря на то, что президент Украины человек, с которым связано в моей жизни очень много доброго и светлого… Достучаться до него я сам не пробовал, не привык просить. Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит, раньше он сам на меня выходил. Но если до сих пор он не протянул руку, понимая и зная, что одним из самых больших моих желаний сейчас было бы приехать в Украину, значит на это есть причины. И напрашиваться я не буду", – заявил Киркоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филипп Киркоров откровенно рассказал о своей личной жизни после развода с певицей Аллой Пугачевой, который произошел в 2005 году.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Филипп Киркоров Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не денег ради - а прибыли для.
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Гоша Злой
Гоша Злой
вали нах цыган
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