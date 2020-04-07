Российский певец Филипп Киркоров заявил, что он хотел бы приехать в Украину, однако ждет приглашения от президента страны Владимира Зеленского и сам не будет напрашиваться.

Об этом артист рассказал во время прямого эфира в Instagram с украинской певицей Олей Поляковой.

Филипп Киркоров Instagram @fkirkorov

Так, по словам Киркорова, приехать в Украину – одно из самых больших его желаний сейчас. Однако он хотел бы, чтобы Зеленский "сам протянул ему руку", а напрашиваться он не будет.

"Меня там ждут, столько всего в творчестве произошло, столько нового, а поделиться не можем. Не денег ради, обидно, что потеряно столько времени. И, конечно, несмотря на то, что президент Украины – человек, с которым связано в моей жизни очень много доброго и светлого… Достучаться до него я сам не пробовал, не привык просить. Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит, раньше он сам на меня выходил. Но если до сих пор он не протянул руку, понимая и зная, что одним из самых больших моих желаний сейчас было бы приехать в Украину, значит на это есть причины. И напрашиваться я не буду", – заявил Киркоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филипп Киркоров откровенно рассказал о своей личной жизни после развода с певицей Аллой Пугачевой, который произошел в 2005 году.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.