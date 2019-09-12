Катя Осадчая празднует день рождения: подборка из самых необычных шляп телеведущей

Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая в четверг, 12 сентября, отмечает свой день рождения.

Так, звезде исполняется 36 лет. В связи с этим OBOZREVATEL собрал снимки самых необычных шляпок телеведущей.

Катя Осадчая, которая прославилась в роли ведущей программы "Светская жизнь", родилась 12 сентября 1983 года в Киеве, где и проживает. Ее карьера началась с модельного бизнеса, в котором она работала несколько лет. Впоследствии решила перейти на телевидение.

Катя Осадчая Фото из Instagram

Уже в 2007 году Екатерина Осадчая заняла 96 место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус", в 2013-м — 64. Главная особенность ее уникального стиля — это шляпки, с которыми она и ее стилисты все больше экспериментируют.

Катя Осадчая Фото: hochu.ua

Катя Осадчая Фото: vruc.org.ru

Катя Осадчая Фото: vev.ru

Количество головных уборов телеведущей сложно подсчитать: она постоянно пополняет свою шляпок новыми экземплярами. По ее словам, она привозит их из Италии, Парижа, Канн, Венеции, причем некоторые покупает даже на "блошиных" рынках, а некоторые достаются ей в подарок от дизайнеров, шьются на заказ или берутся в аренду.

Катя Осадчая Фото: mediananny.com

Катя Осадчая Фото: mediananny.com

Катя Осадчая Фото: womanway.online

Отметим, что в 2009 году экстравагантная шляпа Осадчей в виде вороны, сидящей на ветке, была отмечена британской газетой The Daily Telegraph как одна из самых экстравагантных на королевских конных скачках "Royal Ascot".

Катя Осадчая Фото: 24tv.ua

Больше снимков необычных головных уборов знаменитости смотрите ниже.

Катя Осадчая Фото: womanway.online

Катя Осадчая Фото: mediananny.com

Катя Осадчая Фото: Таблоид

Катя Осадчая Фото: mediananny.com

Катя Осадчая Фото: mediananny.com

Катя Осадчая Фото: womanway.online

Катя Осадчая Фото: womanway.online

Катя Осадчая Фото: vev.ru

Катя Осадчая Фото: vev.ru

Катя Осадчая Фото: mediananny.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Катя Осадчая взбудоражила сеть соблазнительными фото. Поклонники засыпали звезду комплиментами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram