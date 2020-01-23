Как выглядит квартира Фриске спустя 4 года после ее смерти: появилось видео

Сестра российской певицы Жанны Фриске, которая умерла 15 июня 2015 года, Наталья показала, как сейчас выглядит квартира артистки.

Так, издание СтарХит опубликовало видео, которое сняла сестра звезды (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Жанна Фриске 24 СМИ

По словам Натальи, они ничего не трогали в квартире, и сейчас все выглядит так, как и было.

"Мы приехали навестить квартиру Жанны, чтобы немного прибраться. Мы ничего не трогали, все осталось так, как и было. Только иногда пыль протираем и включаем увлажнители воздуха. На полках остались награды Жанны, фотографии ее друзей и первой любимой собаки", – рассказала сестра певицы.

Квартира Жанны Фриске СтарХит

Квартира Жанны Фриске СтарХит

На видео можно увидеть гардеробную Фриске, которую Наталья назвала "Жанночкин рай". По словам женщины, артистка очень любила обувь.

Также Наталья показала и туалетный столик Жанны, на котором до сих пор стоят свечи и духи певицы, ваза с лавандой, ее расческа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске. Артистка вспомнила, о чем разговаривала с певицей за несколько месяцев до ее смерти. По словам Семенович, Фриске планировала выйти замуж за Шепелева и родить ему еще одного ребенка – дочь.

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