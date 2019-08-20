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"Как 2 капли воды!" дочь Поляковой восхитила сеть фото с мамой

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Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Мария восхитила поклонников фото с мамой. Так, пользователи сети отметили, что девочка очень похожа на свою звездную родительницу.

На своей странице в социальной сети Instagram Мария разместила коллаж, на котором она и ее мама позировали в одинаковых купальниках.

"Как 2 капли воды!" дочь Поляковой восхитила сеть фото с мамой
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"Очень красивые", "Машуня, не скучай! У тебя самая прекрасный возраст, когда впереди много интересного и неизведанного! Радуйся каждому дню, хорошим людям, а с мамой скоро увидишься и с сестрой", "Так похожа на свою маму", "Все такие девушки с фамилией Полякова красивые?", "Очень похожи! Как две капли воды", - пишут в сети.

"Как 2 капли воды!" дочь Поляковой восхитила сеть фото с мамой
"Как 2 капли воды!" дочь Поляковой восхитила сеть фото с мамой
"Как 2 капли воды!" дочь Поляковой восхитила сеть фото с мамой

Как ране писал OBOZREVATEL, дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария была экстренно госпитализирована. Девочку увезли на скорой в больницу. Позже она прокомментировала ЧП.

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Персона
Оля Полякова
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