Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

Российская певица МакSим появилась на публике с сильными отеками на лице.

С болезненным видом артистка вышла на сцену "Золотого грамофона", который прошел в Москве. Видео выступления звезды появилось в Instagram.

МакSим РИА Новости

На видео заметно, что певице тяжело даются и движения, и исполнение песни.

В сети пользователи сразу же принялись комментировать новый публичный выход МакSим. Так, одни считают, что причина нездорового вида - алкоголь, другие связывают перемены во внешности с гормонами, которые артистке могли колоть после аварии, случившейся несколько месяцев назад.

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

МакSим Инстаграм

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