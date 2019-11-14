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14 ноября • обновлено в 09:29
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Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

2.9т
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Российская певица МакSим появилась на публике с сильными отеками на лице.

С болезненным видом артистка вышла на сцену "Золотого грамофона", который прошел в Москве. Видео выступления звезды появилось в Instagram.

МакSим

МакSим

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На видео заметно, что певице тяжело даются и движения, и исполнение песни.

В сети пользователи сразу же принялись комментировать новый публичный выход МакSим. Так, одни считают, что причина нездорового вида - алкоголь, другие связывают перемены во внешности с гормонами, которые артистке могли колоть после аварии, случившейся несколько месяцев назад.

Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

Инстаграм

Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

Инстаграм

Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

Инстаграм

Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

Инстаграм

Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

Инстаграм

Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

Инстаграм

Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

Инстаграм

Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

Инстаграм

МакSим

МакSим

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская певица Селена Гомес столкнулась с волной критики, когда публика начала замечать, что она набирает лишний вес.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
МакSим
Место
Россия
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