Известная российская певица шокировала опухшим лицом: видео

Российская певица МакSим появилась на публике с сильными отеками на лице.
С болезненным видом артистка вышла на сцену "Золотого грамофона", который прошел в Москве. Видео выступления звезды появилось в Instagram.
МакSим
РИА Новости
На видео заметно, что певице тяжело даются и движения, и исполнение песни.
В сети пользователи сразу же принялись комментировать новый публичный выход МакSим. Так, одни считают, что причина нездорового вида - алкоголь, другие связывают перемены во внешности с гормонами, которые артистке могли колоть после аварии, случившейся несколько месяцев назад.
Инстаграм
Инстаграм
Инстаграм
Инстаграм
Инстаграм
Инстаграм
Инстаграм
Инстаграм
МакSим
Инстаграм
Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская певица Селена Гомес столкнулась с волной критики, когда публика начала замечать, что она набирает лишний вес.
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