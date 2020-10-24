'Холостячка' Мишина призналась, какая особенность ей нравится в мужчинах

Украинская актриса и звезда "Крепостной" Ксения Мишина не так давно стала главной героиней реалити "Холостячка".

Артистка прошла долгий путь, чтобы стать известной личностью. Однако не многие знают о ее жизни до популярности.

OBOZREVATEL решил рассказать интересные и малоизвестные факты о звезде Мишиной.

"Холостячка" Мишина родом из Севастополя.

Будущая звезда могла пойти по стопам мамы и стать бухгалтером. Звезда даже поступила в вуз на экономический факультет. Однако желание и мечта стать актрисой были сильнее.

До того как Мишина стала звездой, она работала в агентстве недвижимости, официанткой, выступала в детском театре и трудилась аниматором.

В 22 года, будучи студенткой, звезда родила сына Платона от женатого мужчины.

Первая дебютная работа в кинематографе – героиня в фильме "Раскаленный периметр"

Известность пришла к актрисе после главной роли в мелодраме "Искушение"

Одной из известных работ Мишиной стала роль в ленте "Крепостная", где она сыграла помещицу Лидию Шефер - эффектную красотку с очень жестким характером.

"Холостячке" Мишиной нравятся мужчины с татуировками. Однако сама актриса не решается сделать себе тату.

С отцом сына Платона Мишина не поддерживает отношения. Как рассказывала актриса, с тех пор она воздерживается от романов с мужчинами, состоящими в браке:

"Ничего хорошего, это ни к чему не привело. Я не перестаю себя винить за это. Нет чистоты там. Я на этот шаг никогда не пойду", –рассказывала в одном из интервью актриса.

В 2019 году Мишина стала победительницей шоу "Танцы со звездами", где выступала в паре с партнером Женей Котом.

Знаменитость была номинирована на премию "Людина року-2019".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Холостячка" Мишина рассказала, что не нужно дарить девушкам на свидании.