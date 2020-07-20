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"Холостячка" Ксения Мишина рассказала, каких мужчин ожидает увидеть на проекте

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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3,4 т.
Ксения Мишина рассказала, чего ждет от мужчин

Ксения Мишина рассказала, чего ждет от мужчин. News Search Engine

Украинская актриса Ксения Мишина, которая станет главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", рассказала, что не имеет привязанности к определенному типажу мужчин. Но среди черт характера для нее важны душевность, открытость, доброта и сила духа.

Звезда откровенно призналась в интервью "Фактам", что верит в то, что на шоу сможет найти настоящую любовь, того человека, которому сможет открыть свое сердце и душу.

"Всегда отталкиваюсь от того, какие чувства возникают в отношении к человеку. Все остальное - потом", – отметила Мишина.

Мишина не имеет привязанности к определенному типажу мужчин

Мишина не имеет привязанности к определенному типажу мужчин 24 Канал

Актриса заявила, что есть черты характера, которые могут оттолкнуть от человека. Это безответственность, самолюбование и неспособность отдавать. Также Мишина не любит, когда мужчины врут и не отвечают за свои слова.

"Для меня, безусловно, важно, чтобы мой муж нашел общий язык с сыном. Поскольку Платон – это часть меня. Никогда не свяжу свою жизнь с человеком, который будет пренебрегать общением с моим сыном", – добавила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина поразила признанием о том, что в ее жизни было физическое насилие.

Украинашоу-бизнесКсения Мишина
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