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1 апреля • обновлено в 12:29
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Гуф загремел в психушку после скандала с собаками: подробности

1.2т
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Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) после того, как натравил свою овчарку Гуччи на соседскую собаку, оказался в психбольнице.

Об этом во время прямого эфира в Instagram рассказала его бывшая жена Айза Анохина.

Гуф

Гуф

the-flow.ru

По словам женщины, Гуфа увезли утром 30 марта после того, как накануне он вышел в прямой эфир и показал жестокий собачий бой.

"Он сейчас лежит снова в психиатрической больнице", заявила Айза.

Гуф

Гуф

tvnet.lv

Кроме того, Анохина добавила, что, если рэпер начинает активно вести Instagram, в частности, выходить в прямые эфиры, – это верный признак его психических проблем.

"Когда Гуф выходит в прямые эфиры это значит, что он нездоров".

Гуф

Гуф

vm.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за высказывания рэпера Гуфа о предпочтениях в плане выбора женщин. Он позволил себе расистское заявление, обозвав грузинок и чеченок "хачухами" в интервью Ксении Собчак.

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Автор
Анна Михно
Персона
Гуф (Guf)
Место
Россия
Тег
Новости России
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