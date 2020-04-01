Гуф загремел в психушку после скандала с собаками: подробности

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) после того, как натравил свою овчарку Гуччи на соседскую собаку, оказался в психбольнице.

Об этом во время прямого эфира в Instagram рассказала его бывшая жена Айза Анохина.

Гуф the-flow.ru

По словам женщины, Гуфа увезли утром 30 марта после того, как накануне он вышел в прямой эфир и показал жестокий собачий бой.

"Он сейчас лежит снова в психиатрической больнице", – заявила Айза.

Гуф tvnet.lv

Кроме того, Анохина добавила, что, если рэпер начинает активно вести Instagram, в частности, выходить в прямые эфиры, – это верный признак его психических проблем.

"Когда Гуф выходит в прямые эфиры – это значит, что он нездоров".

Гуф vm.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за высказывания рэпера Гуфа о предпочтениях в плане выбора женщин. Он позволил себе расистское заявление, обозвав грузинок и чеченок "хачухами" в интервью Ксении Собчак.

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