Главная Новости
14 марта • обновлено в 16:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Гросу засекли за объятиями с женатым актером

4.2т
Читать материал на украинском

Украинскую певицу Алину Гросу, которая в июне 2019 года вышла замуж, застукали за нежными объятиями с женатым российским актером Романом Полянским.

Так, артисты посетили вечеринку, посвященную 15-летию телеканала "Домашний", пишет "СтарХит".

Ушла от мужа? Гросу засекли за объятиями с женатым актером

instagram.com/alina_grosu

Пара весь вечер о чем-то нежно шепталась, танцевала и покинула мероприятие ближе к полуночи, держась за руки.

СтарХит

СтарХит

СтарХит

СтарХит

Полянский и Гросу познакомились на съемках клипа Алины несколько лет назад. Мужчина снялся в нескольких клипах певицы. Отмечается, что сам певец женат на Дарье Жулай и воспитывает дочь.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алина Гросу взбудоражила поклонников серией пикантных снимков. Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Какая то он стремная стала после операций
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Пошла по руках))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги