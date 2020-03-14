Ушла от мужа? Гросу засекли за объятиями с женатым актером

Украинскую певицу Алину Гросу, которая в июне 2019 года вышла замуж, застукали за нежными объятиями с женатым российским актером Романом Полянским.

Так, артисты посетили вечеринку, посвященную 15-летию телеканала "Домашний", пишет "СтарХит".

instagram.com/alina_grosu

Пара весь вечер о чем-то нежно шепталась, танцевала и покинула мероприятие ближе к полуночи, держась за руки.

СтарХит

СтарХит

Полянский и Гросу познакомились на съемках клипа Алины несколько лет назад. Мужчина снялся в нескольких клипах певицы. Отмечается, что сам певец женат на Дарье Жулай и воспитывает дочь.

instagram.com/alina_grosu

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алина Гросу взбудоражила поклонников серией пикантных снимков. Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!