"Гопник поет": в России жестко разнесли Пугачеву

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о творчестве Аллы Пугачевой.

В частности, Соседова возмутил новый фильм Примадонны "Тот самый концерт", который, как утверждают росСМИ, собрал в прокате около 30 миллионов рублей. Об этом передает ФАН.

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Так, по словам критика, он не планирует смотреть фильм Пугачевой:

"Я кино не смотрел и смотреть не буду. Мне неинтересно, потому что такое можно сделать с любым артистом. Это не концерт, это собранный по номерам фильм — там собрали выступления с концертов, потом дописали в студии звук и так далее. Это все паззлы. Когда такое собирают, получается ерунда".

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Также, по мнению Соседова, он не уверен, что качество музыкального материала в фильме —достойное.

"Она не в той форме, чтобы петь, хотя мне говорили, что были хорошие песни, но я их не слышал. Мне достаточно "гопнических" песен типа "не учи меня жить" или там "копеечку на телогреечку" — это гопник поет. Такое неприлично петь в 70 лет. Мне достаточно этого материала, чтобы не ходить на этот фильм. Может, она и спела что-то хорошее, но я не верю ей как артистке", — заявил критик.

Сергей Соседов Собеседник

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Соседов посоветовал певице Алле Пугачевой больше не выходить на сцену.

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