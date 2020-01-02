Гале из "Иронии судьбы" уже 70 лет: как выглядит невеста Жени Лукашина сегодня

Российская актриса Ольга Науменко, которая известна по роли невесты Жени, Гали, в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", отметила свой очередной юбилей.

Так, 6 декабря артистке испонилось 70. OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядит актриса и чем занимается (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Науменко и Андрей Мягков в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Ольга Науменко – советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка России. Она родилась 6 декабря 1949 года в семье военного.

Занималась в драматической студии во Дворце пионеров на Ленинских горах. В 1972 году окончила театральное училище имени Бориса Щукина. Уже много лет актриса играет в труппе "Гоголь-центра", а с 2014 года ведет ток-шоу "Дело ваше" на Первом канале России.

Ольга Науменко в фильме "Голубка"

И хотя она сыграла около 30 ролей в кино, едва ли не самая известная из них – роль Гали, невесты Жени, в "Иронии судьбы". Также Ольга Науменко известна по роли Варвары в телесаге "Тени исчезают в полдень".

Со своим мужем, актером театра "Эрмитаж" Александром Скворцовым актриса прожила в браке 32 года – он умер в 2009 году. Известно, что у первенца супругов дочки Шурочки в полтора года диагностировали врожденную аномалию почки, от чего девочка умерла в возрасте один год восемь месяцев.

Ольга Науменко в сериале "Сердце женщины"

Во второй раз Ольга Науменко родила в возрасте 40 лет. Дочь Светлана – журналист, вышла замуж за француза и переехала во Францию. Позже развелась и вернулась в Россию, переехав в Санкт-Петербург вместе с новым возлюбленным.

Сейчас Ольга Науменко продолжает играть в кино и театре. Ближайший спектакль с ее участием, "Персона", состоится 15 и 16 января в "Гоголь-центре". Актриса также берет в работу не больше двух сериалов в год, последняя ее роль – в 6-м сезоне "Молодежки".

Звезду часто хвалят за то, как она выглядит в свои 70. Так, говорят, что внешне она гораздо моложе своих лет, кроме того, актриса всегда с макияжем и в хорошем настроении, модно и стильно одевается.

телеканал "Россия"

Напомним, ранее в РПЦ выступили с критикой традиционного новогоднего советского фильма "Ирония судьбы, или с легким паром", заявив, что он навязывает ложные ценности.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!