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13 ноября • обновлено в 18:33
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Галкин "разнес" цензуру в России: шоумену спрогнозировали проблемы

1.3т
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Телепродюсер и бывший участник КВН Леонид Мазор предположил, что резкие высказывания шоумена Максима Галкина по поводу цензуры в РФ обернутся проблемами.

Такое мнение он выразил в эфире "Радио Свобода", назвав супруга примадонны Аллы Пугачевой – смелым человеком (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По его словам, Галкин "кусает руку", которая его "кормит" и выдает "довольно приличную зарплату", что в последствии может больно на нем отразиться.

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"Мне кажется, что реакция публики на эти выступления важна тем, что основная часть населения ассоциирует Галкина с гламуром, который не высказывается, сидит спокойно, получает довольно приличную зарплату и избегает острых мыслей. И тут, вдруг, человек, которого ассоциируют с этим слоем населения, говорит вещи, которые свойственны Навальному и другим ярким оппозиционерам. Естественно, это вызывает шок", – отметил Мазор.

Галкин "разнес" цензуру в России: шоумену спрогнозировали проблемы

По его мнению, это свидетельствует о том, что в другом слое населения "люди больше не могут терпеть". Тем не менее, телепродюсер убежден, что Галкину ничего не грозит, пока подобные заявление он делает на концертах, проходящих не в столице РФ.

"Не исключено, что будут последствия. Какими они будут? Константин Эрнст – очень умный человек, умеющий лавировать между правдой и ложью. Как он поступит, что произойдет с Максимом? Я думаю, что ничего не произойдет. Хватит ума понять, что Максим в принципе пока говорит далеко, а не близко. Вот когда он будет говорить близко, когда концерты начнутся в Москве, вот тогда станет страшно многим. Тогда, наверно, поступит приказ: запрещать, не пускать и прочее", – резюмировал он.

Напомним, с критикой российских властей и цензуры в стране Галкин выступил на своем концерте в Новосибирске. Он назвал обстановку в России сложной, отметив, что на ТВ вернулись страшные времена.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Галкин пошутил над сроком правления президента РФ Владимира Путина, вызвав гнев в Госдуме.

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Персона
Максим Галкин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес цензура
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Krass Марк
Krass Марк
Хоть один правду сказал про страну полной жопы и поганый Мордор
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