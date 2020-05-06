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6 мая • обновлено в 23:02
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Галкин показал "тайную" комнату в их с Пугачевой замке

5.3т
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Российский шоумен Максим Галкин показал одну из комнат в их с Аллой Пугачевой замке, которую ранее не светил перед камерами.

Так, в ней он провел прямой эфир с коллегой Павлом Волей и его супругой Ляйсан Утяшевой в рамках нового выпуска шоу "Зарядка с Ляйсан" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: instagram/maxgalkinru

Отметим, что в кадре можно увидеть помещение с белыми стенами. Там стоит беговая дорожка, массажное кресло и даже рояль.

Максим Галкин показал "тайную" комнату в своем замке

Максим Галкин показал "тайную" комнату в своем замке

Скриншот с видео

Павел Воля не смог не прокомментировать увиденное и воскликнул:"Это же тайная комната!"

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Скриншот с видео

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным видео, на котором показал свою жену и певицу Алла Пугачеву в коротких шортах.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Максим Галкин
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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