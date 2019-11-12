"Ты зазвездилась?" Галкин отчитал Волочкову из-за Пугачевой

Российский комик Максим Галкин отчитал балерину Анастасию Волочкову из-за проигнорированного звонка от Аллы Пугачевой.

Так, как выяснилось перед своим концертом в Минске певица звонила, но Волочкова не взяла трубку. Об этом балерина рассказала в шоу "Ты не поверишь".

Пугачева и Волочкова КП

Пугачева сама позвонила Анастасии Волочковой, чтобы пригласить на свой концерт, однако Волочкова не подняла трубку, не зная, кто ей звонит. Затем ей перезвонил уже Максим Галкин и отчитал Анастасию за то, что она игнорирует звонки самой Аллы Борисовны.

"Я сначала не отвечала ей, когда она мне позвонила. Думала, что это какие-то журналисты из вашей братии мне звонят. У меня был непростой момент тогда в жизни. Не хотелось ни с кем разговаривать из прессы. А через пять минут мне позвонил Максим Галкин и говорит: "Настя, ты что, зазвездилась? Тебе Пугачева звонит". Я говорю: "Макс, как так?" Я быстро перезвонила на тот номер и сказала: "Алла Борисовна, я не знала, что это вы", — поделилась балерина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Алла Пугачева заявила, что не выйдет на сцену до 80-летнего юбилея. Кроме того, артистка отказалась выходить на бис после концерта в Минске, чем расстроила своих фанатов.

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