Главная Новости
5 мая • обновлено в 11:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Фото 60-летней Надежды Кадышевой без фотошопа поразило сеть

4.9т
Читать материал на украинском

Российская певица Надежда Кадышева удивила внешним видом на новой фотографии.

Так, снимок с 60-летней знаменитостью появился в соцсети Instagram.

Надежда Кадышева

Надежда Кадышева

24smi.org

В кадре Кадышева выглядит заметно уставшей и резко постаревшей. Кроме того, у певицы видны темные круги под глазами и потухший взгляд.

Надежда Кадышева

Надежда Кадышева

Instagram @rail_nabiullin

Как отмечает издание "Комсомольская правда", в сети поклонники обсуждают, все ли в порядке со здоровьем Надежды, и не скрывает ли она какую-то болезнь. Также пользователи сравнивают Кадышеву с ее коллегой – певицей Надеждой Бабкиной. Последняя старше артистки на 10 лет, но при этом, как отмечает издание, выглядит гораздо моложе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надежда Бабкина, которая около месяца находилась в больнице, впервые после болезни появилась на публике и вышла на связь с поклонниками.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
6
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
ватная кикимора!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мерцалов-Валуа Егор
Мерцалов-Валуа Егор
Отцвели уж давно хризантемы в саду...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги