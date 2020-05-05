Фото 60-летней Надежды Кадышевой без фотошопа поразило сеть

Российская певица Надежда Кадышева удивила внешним видом на новой фотографии.

Так, снимок с 60-летней знаменитостью появился в соцсети Instagram.

Надежда Кадышева 24smi.org

В кадре Кадышева выглядит заметно уставшей и резко постаревшей. Кроме того, у певицы видны темные круги под глазами и потухший взгляд.

Надежда Кадышева Instagram @rail_nabiullin

Как отмечает издание "Комсомольская правда", в сети поклонники обсуждают, все ли в порядке со здоровьем Надежды, и не скрывает ли она какую-то болезнь. Также пользователи сравнивают Кадышеву с ее коллегой – певицей Надеждой Бабкиной. Последняя старше артистки на 10 лет, но при этом, как отмечает издание, выглядит гораздо моложе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надежда Бабкина, которая около месяца находилась в больнице, впервые после болезни появилась на публике и вышла на связь с поклонниками.

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