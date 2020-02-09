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9 февраля • обновлено в 18:57
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Евровидение-2020: в сети нашлись откровенные фото Марины Круть

4.8т
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8 февраля состоялся первый Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение-2020. По результатам зрительского и судейского голосования одной из участниц, которая прошла в финал, стала KRUTЬ.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть фото и узнать о том, кто такая Марина Круть.

Марина Круть

Марина Круть

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"Очень жаль!" В сети недовольны результатом Нацотбора на Евровидение-2020

На Евровидении девушка исполнила песню "99". Она написала ее совместно со своим парнем, который поддерживал ее в зале.

Марина Круть - музыкант из Хмельницкого, на сцене она уже около 14 лет. Она известна как финалистка шоу "Х-Фактор", участница многочисленных украинских фестивалей – GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Марина Круть

Марина Круть

Она работает в уникальном стиле, объединяя старинный инструмент, электронный саунд и самобытный вокал.

Марина Круть

Марина Круть

Марина Круть

Марина Круть

Урашеньки! Радію . Навіть не знаю чому більше - тому що вчора я дізналась про те , що наш альбом увійшов у 50-ку серед 240 альбомів 2018 року і має шанси стати найкращим альбомом у премії (А)PRIZE . Чи тому що я вбила дракона вже 4 рік поспіль і стрибнула сьогодні після нічної дороги у машині і 4 годинного сну . :) В будь-якому випадку - я щаслива ! Зі святом! Сонце всередині вас !

Публикация от KRUTЬ | КРУТЬ (@bandura_krut)

Читайте все подробности первого полуфинала Нацотбора на OBOZREVATEL.

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Автор
Мария Дидык
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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