Евровидение-2020: в сети нашлись откровенные фото Марины Круть

8 февраля состоялся первый Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение-2020. По результатам зрительского и судейского голосования одной из участниц, которая прошла в финал, стала KRUTЬ.
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Марина Круть
На Евровидении девушка исполнила песню "99". Она написала ее совместно со своим парнем, который поддерживал ее в зале.
Марина Круть - музыкант из Хмельницкого, на сцене она уже около 14 лет. Она известна как финалистка шоу "Х-Фактор", участница многочисленных украинских фестивалей – GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.
Марина Круть
Она работает в уникальном стиле, объединяя старинный инструмент, электронный саунд и самобытный вокал.
Марина Круть
Марина Круть
Урашеньки! Радію . Навіть не знаю чому більше - тому що вчора я дізналась про те , що наш альбом увійшов у 50-ку серед 240 альбомів 2018 року і має шанси стати найкращим альбомом у премії (А)PRIZE . Чи тому що я вбила дракона вже 4 рік поспіль і стрибнула сьогодні після нічної дороги у машині і 4 годинного сну . :) В будь-якому випадку - я щаслива ! Зі святом! Сонце всередині вас !
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