Евровидение-2020: в сети нашлись откровенные фото Марины Круть

8 февраля состоялся первый Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение-2020. По результатам зрительского и судейского голосования одной из участниц, которая прошла в финал, стала KRUTЬ.

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Марина Круть

На Евровидении девушка исполнила песню "99". Она написала ее совместно со своим парнем, который поддерживал ее в зале.

Марина Круть - музыкант из Хмельницкого, на сцене она уже около 14 лет. Она известна как финалистка шоу "Х-Фактор", участница многочисленных украинских фестивалей – GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Марина Круть

Она работает в уникальном стиле, объединяя старинный инструмент, электронный саунд и самобытный вокал.

Марина Круть

Марина Круть

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