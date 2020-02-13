Экс-муж Лолиты травил ее опасными препаратами: неожиданные подробности

Бывший муж российской певицы украинского происхождения Лолиты Милявской Дмитрий Иванов давал звезде БАДы, которые могли нанести вред ее организму.

Об этом КП рассказал адвокат артистки Сергей Жорин.

Дмитрий Иванов и Лолита КП

Так, в частности, юрист заявил, что неожиданные подробности об Иванове вскрылись во время очередного слушания по делу о разводе.

"Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму. С этим мы тоже будем разбираться", – заявил Жорин.

Лолита и Дмитрий Иванов Starhit

Кроме того, адвокат сообщил, что у Иванова могло быть больше двух браков:

"Когда мы попросили у суда направить запрос в ЗАГС, чтобы выяснить информацию о браке с москвичкой на 20 лет старше, судья уточнил у Иванова, в каком ЗАГСе он заключал брак. И он ответил: "А какой именно брак?", тем самым заставив нас предположить, что в Москве он женился неоднократно и сам уже запутался в своих браках. Следующее слушание Иванов попросил провести в закрытом режиме, без прессы. Очевидно, ему есть, что скрывать".

Лолита и Дмитрий Иванов Hello!

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Лолита Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег.

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