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13 февраля • обновлено в 16:23
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Экс-муж Лолиты травил ее опасными препаратами: неожиданные подробности

1.7т
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Бывший муж российской певицы украинского происхождения Лолиты Милявской Дмитрий Иванов давал звезде БАДы, которые могли нанести вред ее организму.

Об этом КП рассказал адвокат артистки Сергей Жорин.

Дмитрий Иванов и Лолита

Дмитрий Иванов и Лолита

КП

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Так, в частности, юрист заявил, что неожиданные подробности об Иванове вскрылись во время очередного слушания по делу о разводе.

"Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму. С этим мы тоже будем разбираться", – заявил Жорин.

Лолита и Дмитрий Иванов

Лолита и Дмитрий Иванов

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Кроме того, адвокат сообщил, что у Иванова могло быть больше двух браков:

"Когда мы попросили у суда направить запрос в ЗАГС, чтобы выяснить информацию о браке с москвичкой на 20 лет старше, судья уточнил у Иванова, в каком ЗАГСе он заключал брак. И он ответил: "А какой именно брак?", тем самым заставив нас предположить, что в Москве он женился неоднократно и сам уже запутался в своих браках. Следующее слушание Иванов попросил провести в закрытом режиме, без прессы. Очевидно, ему есть, что скрывать".

Лолита и Дмитрий Иванов

Лолита и Дмитрий Иванов

Hello!

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Лолита Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег.

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Автор
Анна Михно
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
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Гоша Злой
Гоша Злой
по слухам ее уже ничто не могло отравить кроме нее самой тк она была на огромном стакане
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