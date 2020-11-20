Егорова – о ситуации в Украине: власть неистово издевается над своим народом

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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  • Украинская ведущая выступила против карантина в Украине

  • По ее словам, власть не понимает, как действовать в экстренных ситуациях и принимает нерациональные решения

Снежана Егорова сделала скандальное заявление после выборов

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая известна своими скандальными высказываниями на политическую тематику, заявила, что действующая власть "издевается над народом", принимая нерациональные решения по борьбе с коронавирусом в стране.

Так, артистка раскритиковала инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля отслеживать контакты украинцев с помощью QR-кодов, а также идею оборудования временных госпиталей для больных COVID-19 в непригодных для этого помещениях – к примеру, во Дворце спорта в Киеве. Об этом шла речь в прямом эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На мой взгляд, довести страну до такого состояния, в котором мы все сейчас находимся – немыслимо. Что вообще происходит? Практически за год пандемии абсолютно ничего не было сделано властью. "Коронавирусный фонд" разграблен, потрачен на дороги. Выбирают какие-то странные места для оборудования госпиталей, как, например, Дворец спорта в Киеве или Морской вокзал в Одессе. Для любого здравомыслящего человека понятно, что эти места – непригодны для этого. В то же время это не понятно людям, которые сидят в Верховной Раде", – эмоционально высказалась Егорова.

Снежана Егорова раскритиковала власть

Также телеведущая отметила, что, возможно, люди, стоящие у власти, не понимают всей катастрофы, потому что они полностью обеспечены государством, у них нет проблем с работой или финансами.

"Они живут на полном обеспечении народа Украины, на наши налоги. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем результаты этих действий будут на лицо. Как говорится, по весне мы посчитаем тех котят и цыплят, которые так неистово издеваются над украинским народом. И когда они будут бежать и переворачиваться – будут вспоминать свои поступки", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Снежана Егорова выступила против карантина выходного дня в Украине и заявила, что принципиально отказывается носить медицинскую маску.

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