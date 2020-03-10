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10 марта • обновлено в 19:55
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Джоли рассказала об операциях своих детей

1.7т
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44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что две ее дочери подверглись хирургическому вмешательству.

Звезда не стала объяснять, что именно произошло с ее детьми, пишет издание "7 дней".

Анджелина Джоли м дочерьми

Анджелина Джоли м дочерьми

ТВ Центр

"Я провела два месяца, почти не покидая больницу, заботясь о моей старшей дочери. А несколько дней назад и ее младшей сестре пришлось "лечь под нож" ради операции на бедре", — рассказала Джоли.

Джоли добавила, что в настоящее время девочки проходят через период выздоровления.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально сменила свое имя на мальчиковое. Теперь девочку зовут Джон.

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Автор
Мария Дидык
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