Джим Керри о Трампе: истерический смех над дураком — лучшее лекарство

Известный американский актер и комик Джим Керри негативно высказался в сторону президента США Дональда Трампа.

Об этом комик написал в небольшом эссе для The Atlantic.

Статья озаглавлена "Правда, справедливость и жизнь без Трампа" (Truth, Justice, and a World Without Trump). В ней артист выступил против Трампа и обвинил его в разрушении жизни американцев, поскольку состояние страны – вовсе не повод для шуток.

"Я потратил большую часть карьеры, пытаясь достучаться до аудитории с помощью юмора. Истерический смех над дураком — почти всегда отличное лекарство. Но, полагаясь на шутки, можно нивелировать серьезность того, что вы пытаетесь сказать. По правде говоря, мы все должны серьезно обеспокоиться", – написал Керри.

Керри также отметил, что большинство американцев поддерживают президента США, поскольку Республиканская партия апеллирует к наиболее примитивным потребностям путем жесткости, расизма и призыва к насилию.

"Соединенные Штаты встретились с катастрофой. Бесчисленное количество американских жизней разрушены из-за президентства Дональда Трампа. Верховенство закона под угрозой, уничтожено наше единство, сфера услуг, крупные города страдают",

– отметил комик.

Актер не одобрил выдвижение Трампа на выборы, в то время, когда США страдает от пандемии коронавируса.

"Если вы видите себя патриотом, то следует понимать, что направление, которое избрала Республиканская партия, может полностью разрушить право американцев на свободу", - заявил Керри.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Джим Керри спровоцировал скандал шуткой в адрес Марго Робби.

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